Землетрясение в Китае: количество жертв растет, а мороз мешает разыскивать людей под завалами

Из-за землетрясения в северо-западном регионе Китая погибли, по меньшей мере, 149 человек. Еще двое числятся пропавшими без вести после недельных поисков.

Об этом пишет Reuters.

Эпицентр подземных толчков находился в провинциях Цинхай и Ганьсу. Последняя пострадала больше всего. Более 200 тысяч домов разрушены, а 15 тысяч оказались на грани разрушения. Около тысячи человек травмированы после землетрясения.

Местные власти объяснили последствия разрушений тем, что эпицентр землетрясения был неглубок. К тому же, в регионе относительно мягкие осадочные породы, а еще старые дома, сделанные из дерева, кирпича и даже земли.

По сообщению CCTV, центрального китайского телеканала, пострадавший от землетрясения район географически является переходной зоной между двумя плато с ландшафтами высотой от 1 800 до 4 300 метров и с очень сложной топографией. Ситуация также усложнилась из-за сильного похолодания, охватившего большую часть Китая с прошлой недели. Во вторник, 19 декабря, температура в районе эпицентра землетрясения в Ганьсу упала вечером примерно до -15 градусов Цельсия.

Поэтому, по информации спасателей, люди, оказавшиеся под завалами при температуре -10 градусов, подвергаются риску быстрого переохлаждения и могут прожить только от пяти до 10 часов, даже если они не пострадали.

Сейсмологическое бюро провинции Ганьсу заявило, что сильные толчки магнитудой 5 по-прежнему возможны в этом районе в ближайшие дни, учитывая характеристики землетрясения в понедельник, историческую сейсмическую активность и другие факторы.

По состоянию на утро 20 декабря произошло два афтершока магнитудой 4,0 и выше и восемь магнитудой 3,0 и выше, сообщил Китайский центр сейсмических сетей.

Министерство финансов Китая и Министерство борьбы со стихийными бедствиями выделили 200 миллионов юаней или около $28 миллионов на спасательные работы в пострадавших от землетрясения провинциях Ганьсу и Цинхай.

Напомним, самое смертоносное землетрясение в Китае за последние десятилетия произошло в 2008 году, когда землетрясение магнитудой 8,0 сошло на Сычуань, унеся жизни почти 70 тысяч человек.

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