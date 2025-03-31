Землетрясение в Мьянме: как медсестры спасали новорожденных (трогательные кадры)

Землетрясение / © Associated Press

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Появилось видео из родильного отделения местной больницы во время землетрясения в Мьянме. Медсестры бросили все силы на спасение детей, рискуя своей жизнью.

Кадры обнародовали в Сети.

Дата публикации 09:37, 31.03.25 Количество просмотров 54 Показали, как медсестры спасали новорожденных во время землетрясения в Мьянме

На нескольких минутах ролика видно, как сотрудницы больницы крепко держат младенцев, стараясь успокоить их и уберечь от последствий землетрясения. Для этого, конечно, нужно иметь храбрость и отзывчивость. Медики делали то, что имели, и это вызывает настоящий восторг.

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Напомним, в Мьянме произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни более 1600 человек. Еще 2 376 человек получили ранения.