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Землетрясение в Мьянме: как медсестры спасали новорожденных (трогательные кадры)
Женщины ни на миг не оставили малышню, которая только что пришла в этот мир.
Появилось видео из родильного отделения местной больницы во время землетрясения в Мьянме. Медсестры бросили все силы на спасение детей, рискуя своей жизнью.
Кадры обнародовали в Сети.
На нескольких минутах ролика видно, как сотрудницы больницы крепко держат младенцев, стараясь успокоить их и уберечь от последствий землетрясения. Для этого, конечно, нужно иметь храбрость и отзывчивость. Медики делали то, что имели, и это вызывает настоящий восторг.
Напомним, в Мьянме произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни более 1600 человек. Еще 2 376 человек получили ранения.