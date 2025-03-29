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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Землетрясение в Мьянме: погибли почти 700 человек — США прогнозируют тысячи жертв

На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия землетрясения в Таиланде

Последствия землетрясения в Таиланде / © Associated Press

Число погибших в результате мощного землетрясения, которое произошло 28 марта в центральной части Мьянмы, возросло до 694 человек.

Об этом сообщает Reuters.

В Бангкоке погибли три человека. По меньшей мере, 90 человек считаются пропавшими без вести на месте обрушения одного из высотных зданий.

Землетрясения такого масштаба редки на материковой части Юго-Восточной Азии. В последнее столетие в Мьянме или ее окрестностях произошло всего три землетрясения магнитудой 7,7 или выше. Последнее мощное землетрясение произошло в 1988 году — недалеко от границы страны с Китаем.

Вашингтон проанализировал стихийное бедствие на основе его силы и глубины, пишет BBC. По данным Геологической службы США и Агентства США по международному развитию, землетрясение могло унести тысячи жизней и нанести значительный экономический ущерб. Больше всего пострадали города Сагайн и Мейктила.

Напомним, 28 марта зафиксировали землетрясение в 7,7 балла. В двух странах произошли обвалы домов. Больше об этом читайте в новости.

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