Землетрясение в Перу: на проезжую часть сыпались камни, жители в панике выбегали из домов

Серьезных повреждений нет.
В Перу во вторник вечером, 22 июня, на центральном побережье произошло землетрясение силой 5,8 балла.
Об этом сообщает ABC News.
Землетрясение ощущалось в столице страны Лиме. На проезжую часть тихоокеанского побережья города посыпались камни.
Некоторые жители Лимы в панике выбежали из своих домов, которые трясло подземными толчками.
Отметим, что в Перу часто происходят землетрясения, страна расположена в так называемом огненном кольце Тихого океана.
Напомним, что в Стамбуле 19 июня произошло землетрясение магнитудой 3,9.
А 8 июня в с. Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2, 6 балла.