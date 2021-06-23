Землетрясение в Перу: на проезжую часть сыпались камни, жители в панике выбегали из домов

Землетрясение в Перу: на проезжую часть сыпались камни, жители в панике выбегали из домов

Серьезных повреждений нет.

В Перу во вторник вечером, 22 июня, на центральном побережье произошло землетрясение силой 5,8 балла.

Об этом сообщает ABC News.

Землетрясение ощущалось в столице страны Лиме. На проезжую часть тихоокеанского побережья города посыпались камни.

Некоторые жители Лимы в панике выбежали из своих домов, которые трясло подземными толчками.

Отметим, что в Перу часто происходят землетрясения, страна расположена в так называемом огненном кольце Тихого океана.

Напомним, что в Стамбуле 19 июня произошло землетрясение магнитудой 3,9.

А 8 июня в с. Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2, 6 балла.

Новости Украины: на Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,6

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку