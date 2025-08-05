- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 524
- Время на прочтение
- 1 мин
Землетрясение в России и нападение дронов на РФ: главные новости ночи 5 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 августа 2025 года:
Взрывы в Ростовской области РФ: новая атака дронов Читать дальше –>
В Ростовской области возник пожар на железной дороге после атаки БПЛА Читать далее –>
Россию всколыхнуло землетрясение Читать дальше –>
В Одессе раздался взрыв Читать далее –>
Эрдоган на днях может посетить Киев — СМИ Читать далее –>