Землетрясение в России заняло шестое место по мощности: что известно / © Associated Press

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Во вторник, 29 июля 2025 года, вблизи побережья России произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 баллов.

Об этом сообщает Breitbart.

Одно из величайших землетрясений в истории

По данным Геологической службы США (USGS), это землетрясение является крупнейшим сейсмическим событием в мире со времен землетрясения магнитудой 9,0 в Тохоке, Япония, в 2011 году. Он вошел в десятку крупнейших землетрясений в мире с 1900 года и стал шестым по величине в истории наблюдений.

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Хотя землетрясение произошло в среду утром по местному русскому времени, в Соединенных Штатах еще был вторник. Сообщений о погибших или серьезных травмах не поступало.

Воздействие на тихоокеанское побережье

Из-за предупреждения о цунами на Гавайях раздались сирены, и тысячи людей были эвакуированы в глубь страны. Высокие зарегистрированные волны цунами на Западном побережье, по данным CNN World, составляли 5,7 футов в Кахулуе, Гавайи , 4 фута в Кресент-Сити, Калифорния, и 3 фута в Арена-Коув, Калифорния.

Хотя предупреждение о цунами для нижней части Калифорнии впоследствии было упразднено, Национальная метеорологическая служба в Лос-Анджелесе все же рекомендовала людям держаться подальше от океана из-за возможных сильных течений.

Крупнейшим землетрясением, когда-либо зарегистрированным, было землетрясение магнитудой 9,5 баллов в центральном регионе Чили в 1960 году, повлекшее гибель более 1600 человек. Второй по величине, магнитудой 9,2 балла, произошел на Аляске в 1964 году, длился почти 5 минут и унес жизни 130 человек.

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Напомним, после землетрясения на Камчатке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Сейчас там наблюдается сильное свечение и схождение раскаленной лавы по заднему склону.