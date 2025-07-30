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Землетрясение в России заняло шестое место по мощности: что известно
Землетрясение-гигант всколыхнуло Камчатку. Волны цунами добрались до Калифорнии.
Во вторник, 29 июля 2025 года, вблизи побережья России произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 баллов.
Об этом сообщает Breitbart.
Одно из величайших землетрясений в истории
По данным Геологической службы США (USGS), это землетрясение является крупнейшим сейсмическим событием в мире со времен землетрясения магнитудой 9,0 в Тохоке, Япония, в 2011 году. Он вошел в десятку крупнейших землетрясений в мире с 1900 года и стал шестым по величине в истории наблюдений.
Хотя землетрясение произошло в среду утром по местному русскому времени, в Соединенных Штатах еще был вторник. Сообщений о погибших или серьезных травмах не поступало.
Воздействие на тихоокеанское побережье
Из-за предупреждения о цунами на Гавайях раздались сирены, и тысячи людей были эвакуированы в глубь страны. Высокие зарегистрированные волны цунами на Западном побережье, по данным CNN World, составляли 5,7 футов в Кахулуе, Гавайи , 4 фута в Кресент-Сити, Калифорния, и 3 фута в Арена-Коув, Калифорния.
Хотя предупреждение о цунами для нижней части Калифорнии впоследствии было упразднено, Национальная метеорологическая служба в Лос-Анджелесе все же рекомендовала людям держаться подальше от океана из-за возможных сильных течений.
Крупнейшим землетрясением, когда-либо зарегистрированным, было землетрясение магнитудой 9,5 баллов в центральном регионе Чили в 1960 году, повлекшее гибель более 1600 человек. Второй по величине, магнитудой 9,2 балла, произошел на Аляске в 1964 году, длился почти 5 минут и унес жизни 130 человек.
Напомним, после землетрясения на Камчатке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Сейчас там наблюдается сильное свечение и схождение раскаленной лавы по заднему склону.