Землетрясение в Турции: 131 человек подозревается в нарушениях норм строительства, 107 задержаны

На территории пострадавших от землетрясения провинций разрушены или повреждены почти 25 тысяч зданий.

В Турции правоохранители в рамках расследования преступлений, связанных с разрушительным землетрясением, произошедшим 6 февраля, подозревают 131 человека в нарушении строительных норм во время возведения жилых домов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октайя.

"В настоящее время идентифицирован 131 подозреваемый, ответственный за некачественное состояние зданий, разрушенных в 10 провинциях. В отношении 113 из них изданы приказы о задержании", — сказал он.

Как сообщила местная прокуратура, в рамках расследования разрушенных зданий уже изданы распоряжения и задержаны 62 человека в городе Адане, 33 человека – в городе Диярбакыр, 8 – в Шанлиурфе и четверо – в Османие.

Он также сообщил, что Министерство юстиции создало отдельное Бюро расследования преступлений, связанных с землетрясением, перед которым стоит задача выяснить причины и обстоятельства гибели и травмирования людей, а также установить виновных и привлечь последних к ответственности.

По данным министра охраны окружающей среды Мурата Курума, на территории пострадавших от землетрясения провинций разрушены или сильно повреждены почти 25 тысяч зданий из примерно 170 тысяч, находившихся здесь до трагедии.

Полиция также задержала и арестовала при попытке выехать из Турции застройщика одного из элитных жилых комплексов города Антакья – 12-этажного дома на 249 квартир, построенного десять лет назад, также обрушившегося во время землетрясения.

Мужчина сказал прокурорам, что не знает, почему комплекс обрушился, и что его желание уехать в Черногорию не было связано с последствиями землетрясения.

Оппозиция Турции обвинила правительство президента Тайипа Эрдогана в несоблюдении строительных норм и нецелевой растрате специального налога, который начали взимать после последнего крупного землетрясения в 1999 году, чтобы сделать здания более устойчивыми к землетрясениям.

Эрдоган в ответ заявил, что оппозиция говорит неправду и распространяет клевету, чтобы дискредитировать правительство и воспрепятствовать поступлению инвестиций вместо того, чтобы бороться с коррупцией в муниципалитетах, возглавляемых ее представителями.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях.

По данным ВОЗ, количество пострадавших в Турции и Сирии составляет около 26 млн человек.

Число погибших в результате землетрясений, произошедших 6 февраля, превысило 29 тысяч.

В Турции в провинции Хатай спустя 6 дней после землетрясения удалось спасти еще одного ребенка.

На юге Турции в результате землетрясений образовалась гигантская трещина (видео).

Читайте также: