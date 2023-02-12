Землетрясение в Турции и Сирии: количество пострадавших составляет около 26 млн человек – ВОЗ

За почти неделю с момента разрушительного землетрясения в Турции и Сирии количество жертв превысило 28 тысяч.
В результате землетрясений, которые 6 февраля всколыхнули Турция и Сирию, пострадало почти 26 млн человек.
Об этом сообщает Alarabiya News со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
По последним данным, число погибших в Турции и Сирии после землетрясения достигло 28 192 человек.
ВОЗ в субботу, 11 февраля, обратилась с экстренным обращением с просьбой выделить $42,8 млн на неотложные нужды в области здравоохранения, вызванные землетрясениями.
Отмечается, что по количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке самых разрушительных катастроф ХХІ века.
По оценкам ООН, количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии может составить более 50 тыс. человек.
Мощное землетрясение в Турции и Сирии
6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях.
В турецкой провинции Хатай во время поисков людей на спасателей рухнула часть дома.
На юге Турции в результате землетрясений образовалась гигантская трещина (видео).
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