Землетрясение в Турции и Сирии: количество пострадавших составляет около 26 млн человек – ВОЗ

За почти неделю с момента разрушительного землетрясения в Турции и Сирии количество жертв превысило 28 тысяч.

В результате землетрясений, которые 6 февраля всколыхнули Турция и Сирию, пострадало почти 26 млн человек.

Об этом сообщает Alarabiya News со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По последним данным, число погибших в Турции и Сирии после землетрясения достигло 28 192 человек.

ВОЗ в субботу, 11 февраля, обратилась с экстренным обращением с просьбой выделить $42,8 млн на неотложные нужды в области здравоохранения, вызванные землетрясениями.

Отмечается, что по количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке самых разрушительных катастроф ХХІ века.

По оценкам ООН, количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии может составить более 50 тыс. человек.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях.

В турецкой провинции Хатай во время поисков людей на спасателей рухнула часть дома.

На юге Турции в результате землетрясений образовалась гигантская трещина (видео).

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