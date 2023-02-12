Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв достигло 28 тыс человек, спасательные работы приостановлены

Ухудшение ситуации с безопасностью на юге Турции помешало спасательным работам.

Число погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего 6 февраля, достигло 28 192 человек.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в ходе пресс-конференции, передает CNN.

По данным волонтерской группы "Белые шлемы", общее количество подтвержденных смертей в Сирии составляет 3575.

Спасательные работы в Турции после смертельного землетрясения прерваны из-за проблем безопасности. Об этом пишет BBC.

Ухудшение ситуации с безопасностью на юге Турции помешало спасательным работам. Немецкие и австрийские спасатели приостановили свои поисковые операции, аргументируя это стычками между неназванными группами. Также поступали сообщения о мародерстве на местах.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что будет использовать чрезвычайные полномочия, чтобы наказать всех, кто нарушил закон.

Масштабное землетрясение в Турции и Сирии

Напомним, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение.

Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях, пострадавших от землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Эпицентр стихии находился в районе Пазарджика провинции Кахраманмараш.

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