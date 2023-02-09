Землетрясение в Турции и Сирии убило более 15 тысяч человек

По состоянию на 7 утра 9 февраля число погибших в результате землетрясения возросло, по меньшей мере, до 15 383 человек. Число погибших в Турции возросло на 3 000 человек и в настоящее время составляет 12 391 человек.

Об этом сообщает NBC News.

Общее число смертей в Сирии составляет, по меньшей мере, 2992 человека, в том числе 1730 в контролируемых районах на северо-западе, а также еще 1262 погибших в контролируемых властях частях Сирии.

Напомним, после разрушительного землетрясения на границе Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, произошел сдвиг Аравийской плиты более чем на три метра относительно Анатолийской плиты, на которой расположена Турция.

Сообщается, что из-под обломков разрушенных построек спасатели продолжают доставать пострадавших. В то же время, количество жертв будет расти по мере продолжения поисково-спасательных работ. Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреис, шансы найти людей под завалами с каждой минутой уменьшаются.

Журналисты компании BBC, работающие в местах трагедии, сообщают, что спасательные работы не прекращаются ни на минуту. Когда останавливается техника, сами жильцы берут в руки инструменты и самостоятельно пытаются расчищать завалы.

Несмотря на упорство, с которым люди пытаются найти выживших под руинами, спасательные работы осложняются из-за холодной погоды — температура в районах Турции, пострадавших от катаклизма, постепенно опускается и в ближайшее время достигнет отметки 7 градусов мороза.

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