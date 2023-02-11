Землетрясение в Турции: количество жертв постоянно растет, а эксперты назвали причину трагедии

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 24 218 человек.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные официальных служб стран.

"Количество погибших в Турции и Сирии за последние несколько минут снова возросло. Сейчас подтверждено, что только в Турции умерли 20 665 человек. Еще 3553 человека погибли в результате землетрясения в Сирии", — говорится в сообщении.

Следовательно, общее количество подтвержденных смертей в двух странах достигло 24 218 человек.

Кроме того, в результате землетрясения получили ранения около 80 000 человек. Еще почти 93 тысячи пострадавших были эвакуированы из зоны бедствия на юге Турции.

В спасательных операциях в регионе привлечены 166 000 человек.

Американская сейсмолог Джудит Хаббард отмечает, что землетрясение магнитудой 7,8 было вызвано двумя разломами, двигающимися в поперечном направлении друг против друга. По ее словам, вдоль Восточно-Анатолийского разлома Анатолийская и Аравийская плиты скользят и трутся друг к другу, что приводит к постоянному напряжению, которое иногда освобождается при катастрофических сдвигах.

В то же время, мощность землетрясений в таких случаях зависит от того, как много энергии успело накопиться в коре до ее выброса.

Геологическая служба США уже зафиксировала более сотни афтершоков в этом регионе, и эксперты ожидают, что они будут продолжаться еще некоторое время. По мнению сейсмолога Колумбийского университета Майкла Стеклера, активность плит, вероятно, будет продолжаться.

"Вся эта область, все части Земли будут медленно приспосабливаться, ломаться, разрываться и приходить к новому равновесию", — отметил эксперт.

Масштабное землетрясение в Турции и Сирии

Напомним, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение.

Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях, пострадавших от землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Эпицентр стихии находился в районе Пазарджика провинции Кахраманмараш.

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