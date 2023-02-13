Землетрясение в Турции: людей хоронят в братских могилах, эксперты считают убытки, поисковые работы сворачиваются

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 – самое сильное в стране в этом веке.

Спасательные работы в Турции и Сирии продолжаются, но уже не так активно. Через неделю после землетрясения спасателям все еще удается извлекать живых людей из-под завалов, но надежд остается все меньше.

В результате землетрясений в Турции и Сирии, по последним данным, погибли более 34 тысяч человек. Это больше количества жертв землетрясения в 1939 году в турецком Эрзинджане — тогда жертвами природного бедствия стали около 33 тысяч человек.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Количество погибших в Турции возросло до 29 605 человек, тогда как в Сирии погибли более 4500 человек", — говорится в сообщении.

Тела погибших продолжают извлекать из-под завалов в пострадавших провинциях. Из-за большого количества жертв погибших приходится хоронить в братских могилах. Так поступают в турецкой провинции Хатай.

Фото: Associated Press

В Организации Объединенных Наций заявили, что в обеих странах до 5,3 миллионов человек остались без жилья, а 900 тысяч человек страдают от голода. В ООН ожидают, что реальное количество погибших может возрасти более чем вдвое.

В Турции оценили ущерб от землетрясения — более $84 миллиарда

Конфедерация предприятий и бизнеса Турции оценивает ущерб от разрушительного землетрясения более чем в $84 миллиарда — это около 10% ВВП.

Об этом пишет Bloomberg.

Ущерб жилищному фонду оценили около $70,8 миллиарда, а национальному доходу - в $10,4 миллиарда. Ущерб, нанесенный инфраструктуре страны, может привести к дефициту бюджета на уровне 5,4% ВВП и более, когда официальный прогноз составляет 3,5%.

Фото: Associated Press

В первые дни после трагедии президент Реджеп Эрдоган заявил, что правительство выделило на ликвидацию последствий $5,3 миллиарда. СМИ же писали, что люди активно критиковали власть и обвиняли ее в медленной и ненадлежащей реакции. Из-за критики в стране блокировали доступ к Twitter. Эксперты, активисты и волонтеры были возмущены ограничениями, поскольку именно через Twitter происходит координация поиска пропавших.

В Турции погиб пес-спасатель, который искал людей под завалами

Во время спасательных работ в Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, погиб пес-спасатель из Мексики по прозвищу Протео. О смерти своего напарника сообщил его тренер, опубликовав сообщения в соцсетях.

Об этом пишет TV Azteca.

Мексика была одной из многих стран, присоединившихся к международной поддержке поиска и спасения жертв землетрясения, обрушившегося на Турцию и Сирию. В Турцию отправились сотня спасателей с тренированными собаками, наученными искать людей под завалами.

Обстоятельства смерти немецкой овчарки Протео не сообщаются. Скорее всего, он погиб под завалами, работая под развалинами разрушенного здания.

Масштабное землетрясение в Турции и Сирии

Напомним, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение.

Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях, пострадавших от землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Эпицентр стихии находился в районе Пазарджика провинции Кахраманмараш.