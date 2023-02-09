Землетрясение в Турции: люди из-под завалов спаслись благодаря соцсетям

Многие заняты разбором завалов — это как местные жители, так и спасатели. Сначала разбирают дома, где могут находиться люди.

В Турции продолжаются поиски жертв землетрясения, обрушившегося на страну. Многим из них удалось спастись благодаря соцсетям. Оказавшись под завалами, люди смогли обозначить свое местонахождение через WhatsApp, Instagram и Twitter, что позволило спасателям и друзьям быстро их найти и вытащить из-под обломков зданий.

Об этом пишет Vice.

Например, 20-летний студент Боран Кубат, оказавшись под завалами в городе Малатье, загрузил видео в WhatsApp, подробно указав свой адрес и умоляя о помощи.

"Кто увидит этот статус в WhatsApp, пожалуйста, придите и помогите. Пожалуйста, все, придите и спасите нас немедленно", — написал парень. Спасатели быстро отреагировали, и теперь вся семья Борана в безопасности.

Другой парень, Фират Яйла, опубликовал видео в Instagram, оказался под кучей бетона в Антакье. Позже он сообщил, что с ним все хорошо, но его мать до сих пор ищут спасатели и волонтеры.

Джан Тюркер оказавшись в ловушке под обрушившейся гостиницей с женой и ребенком попросил о помощи через Twitter. Благодаря сообщению его быстро обнаружили друзья.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — самое сильное в стране в этом столетии. За ним последовали еще два землетрясения — магнитудой 7,7 и 7,6. Зацепило также соседнюю Сирию. Погибли тысячи человек, десятки тысяч получили ранения. В стране объявлено чрезвычайное положение.

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