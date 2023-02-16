Землетрясение в Турции: украинские спасатели достали из-под завалов 55 погибших

В среду, 15 февраля, украинские спасатели деблокировали тела 5 погибших вследствие землетрясения в Турции. С начала поисковых работ они обнаружили 55 тел, среди них – 9 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Наши спасатели работают в секторе, где не прекращаются подземные толчки. В группах есть офицеры по безопасности, которые имеют специальные приборы фиксации движения элементов поврежденных зданий и сигнализируют о малейших колебаниях конструкций", — говорится в сообщении.

Украинские спасатели извлекли 55 погибших из-под завалов в Турции

С начала поисково-спасательных работ работники ГСЧС обследовали 438 зданий и разобрали 127 завалов.

Напомним, в Министерстве иностранных дел сообщили, что в результате мощных землетрясений на юге Турции погибли 5 украинцев, среди них — семья из Запорожья. Их родственники рассказали подробности гибели 46-летней Юлии Петровой и ее двух сыновей - 10-летнего Захара и 5-летнего Матфея.

Известно, что землетрясения в Турции и Сирии унесли уже более 41 тысячи жизней.

Масштабная трагедия в Турции: среди погибших в землетрясении есть украинцы

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.