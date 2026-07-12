Землетрясение в Венесуэле: более 4 тысяч погибших, 50 тысяч человек пропали без вести

Число погибших в Венесуэле после землетрясений продолжает расти / © Associated Press

Реклама

Число жертв двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, продолжает расти. По последним официальным данным, число погибших возросло до 4333 человек, почти 17 тысяч получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Власти продолжают идентифицировать жертв стихии. По предварительным оценкам, сейчас около 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

Реклама

Сейчас продолжаются поиски пропавших и погибших, ведется разбор завалов.

Землетрясение в Венесуэле — что известно

24 июня в Венесуэле зафиксировали два толчка с магнитудой 7,1 и 7,5 по шкале Рихтера. Семь штатов Венесуэлы подверглись частичному или полному разрушению, нарушена система поставки электричества и воды.

Эпицентры толчков фиксировались на побережье Карибского бассейна, примерно в 170 километрах к западу от Каракаса. Геологическая служба США назвала эти землетрясения мощными в Венесуэле с 1900 года, сейсмологи прогнозируют, что общее число жертв может возрасти до 10 тысяч человек.

И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес объявила чрезвычайное положение в Венесуэле и заявила, что штат Ла-Гуайра стал центром катастрофы.

Реклама

Новости партнеров