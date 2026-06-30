Землетрясение в Венесуэле: количество погибших безумно растет, под завалами до сих пор ищут людей

Землетрясение в Венесуэле / © Associated Press

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В результате двух разрушительных землетрясений, всколыхнувших Венесуэлу 24 июня, погибли уже 1719 человек. Количество травмированных превысило 22 тысячи человек.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса.

В Венесуэле от землетрясения погибли 1719 человек

По информации Родригеса, сейчас медицинскую помощь в больницах, полевых госпиталях и сортировочных пунктах получают 22 619 пострадавших. Для людей, которые из-за стихии остались без крова, власти организовали работу временных приютов: 15 крупных пунктов размещения обустроили в эпицентре катастрофы — штате Ла-Гуайра, еще 50 — в Каракасе.

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В пострадавших регионах не прекращается масштабная поисково-спасательная операция. К ликвидации последствий привлечено 3319 спасателей со всего мира, 140 специально обученных поисковых собак и 49 единиц техники. В то же время в страну уже поступило более 700 тысяч тонн международной гуманитарной помощи.

Несмотря на то, что с момента катастрофы прошло более трех суток, надежда на то, чтобы найти живых, остается. Гуманитарный координатор ООН в Венесуэле Джанлука Рамполла дель Тиндаро в понедельник сообщил журналистам, что спасательные команды продолжают поисковые работы и до сих пор находят и достают из-под завалов уцелевших, хотя критический 72-часовой период уже прошел.

Ситуация в регионе остается напряженной из-за непрерывной сейсмической активности. В понедельник около 6:00 по местному времени у побережья Венесуэлы зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5,1, которое стало одним из сотен афтершоков, которые продолжают фиксировать в регионе.

Что с депортированными из США венесуэльцами

Одним из самых тяжелых объектов остается разрушенная гостиница в штате Ла-Гуайра. По свидетельствам уцелевших, во время подземных толчков в здании находились более 100 граждан, которые незадолго до этого были депортированы из Соединенных Штатов, пишет AP.

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Всех их доставили в гостиницу Santuario La Llanada в Ла-Гуайре — одном из регионов, наиболее пострадавшем от землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5.

Сейчас под развалинами сооружения продолжаются отчаянные поиски выживших и тел погибших.

Известно, что самолет с депортированными венесуэльцами прибыл из Майами всего за несколько часов до катастрофы. По данным ICE Flight Monitor, на борту находились 146 граждан Венесуэлы, в том числе 19 женщин и семеро детей.

Как рассказала 58-летняя Лисбет Портильо, ей удалось выбраться из-под руин вместе с примерно 20 другими депортированными. Женщина вспоминает, что во время первого толчка находилась в комнате на втором этаже с другими 16 женщинами:

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«Я услышала звуки и увидела, как женщины рядом со мной начали падать. Они все кричали о помощи. Почти сразу произошло второе землетрясение. Я упала и оказалась под балкой, но трясение сдвинуло все, где я лежала, и я смогла выбраться».

Спасенные люди были вынуждены идти пешком около пяти километров к зданию Национальной гвардии из-за отсутствия связи. Пострадавшие говорят, что «родились заново».

Другая уцелевшая пассажирка рейса, 24-летняя Дженни Родригес, в эфире телеканала Telemundo также подтвердила, что была в отеле:

«Я застряла под завалами. Мимо прошел мужчина, который летел тем же рейсом; мне удалось высвободить руку из-под обломков, я схватила его за штаны и начала умолять о помощи. Благодаря Богу — и ему — я смогла оттуда выбраться».

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Рейс, которым венесуэльцы были возвращены из США домой, стал частью масштабной депортационной кампании администрации Трампа. Только в мае ICE Flight Monitor зафиксировал 288 депортационных рейсов США в 38 стран мира, в том числе в Буркина-Фасо, Камбоджу, Камерун, Чили и Кот-д’Ивуар.

Непосредственно в Венесуэлу в мае было совершено 12 рейсов. Сами же депортационные авиарейсы в эту страну возобновились в феврале 2025 года после 13-месячного перерыва. Пока в США не прокомментировали депортацию, которая обернулась трагедией.

Землетрясение в Венесуэле: последние новости

Напомним, Венесуэлу всколыхнуло мощное двойное землетрясение с разницей в несколько секунд: первый толчок зафиксировали вблизи города Морон, а второй еще сильнее ощущался в столице Каракасе и нескольких штатах.

Наибольший удар стихии получил штат Ла-Гуайра, куда чиновники просят граждан воздержаться от поездок. После основных разрушительных ударов сейсмологи зарегистрировали уже 430 афтершоков, а Тихоокеанский центр объявил угрозу цунами для ряда территорий Карибского региона, включая Арубу, Кюрасао, Бонайре и Виргинские острова.

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По последним данным BBC, число погибших катастрофически возросло, и по состоянию на вечер 27 июня было официально подтверждено смерть 1430 человек. Еще по меньшей мере 3238 человек получили травмы разной степени тяжести и нуждаются в неотложной медицинской помощи.

В городах наблюдались обвалы зданий, а поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор — специалисты пытаются найти пропавших без вести под завалами.

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