Землетрясение в Японии: власти сообщили о погибших и предупредили о том, что может быть в ближайшее время

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в понедельник, 1 января, на побережье Японского моря. Власти предупредили о риске разрушений в результате масштабного цунами, а также сообщили о пожаре в центральной префектуре Исикава, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.

Об этом идет речь в Kyodonews.

Подземные толчки были зафиксированы на севере центральной части страны.

Согласно прогнозам японского метеорологического агентства, существует угроза серьезного цунами вдоль западных прибрежных районов префектур Исикава, Ниигата и Тояма. Цунами может достигнуть высоты до 5 метров в префектуре Исикава.

В настоящее время идет проверка возможных нарушений на своих атомных электростанциях.

В префектуре Исикава обнаружили двух погибших

Известно о гибели двух человек во время пожара в Вадзими после землетрясения. Около 30 получили ранения в Исикаве и других префектурах, сообщили местные власти. В Исикаве около 32 500 домов обесточены.

Правительство Японии заявило, о по меньшей мере шести случаях, когда люди были заживо захоронены под завалами в соседнем Вадзими на полуострове.

Также известно, что высота волн цунами в Вадзими достигала 1,2 м, а не пяти метров, как прогнозировали ученые.

Правительство префектуры сообщило, что в салоне в префектуре Тояма обрушился потолок, в результате чего 8 человек получили ранения.

Премьер-министр Фумио Кисида призвал людей, живущих в регионах с предупреждением о цунами, немедленно эвакуироваться.

Из прибрежных зон префектур Исикава, Ниигата и Тояма проводили эвакуацию около 51 тыс. человек. Более 36 тыс. домохозяйств некоторое время оставались без электричества. Прерывалось движение скоростных поездов, перекрывались автотрассы.

После землетрясения на атомных станциях страны не сообщалось о сбоях, заявило правительство, создавшее офис реагирования на чрезвычайные ситуации в офисе премьер-министра в Токио.

2024 год начался в Японии ударами стихии. Из-за мощного за несколько лет землетрясения власти призывают японцев эвакуироваться, ведь угроза на этом не миновала.

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