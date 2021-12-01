Землетрясение всколыхнуло Карпаты: где именно произошли подземные толчки и какой мощности

Сейсмологи зафиксировали ощутимое землетрясение магнитудой 4 балла.
Во вторник, 30 ноября, в румынских Карпатах, в 123 км от границы с Украиной, произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков магнитудой 4 балла зафиксировали в районе гор Вранча на глубине 125 км.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Землетрясение произошло в 18:20 ч. по киевскому времени.
Подземные толчки могли ощутить люди внутри помещения, особенно на верхних этажах. Сейсмологи отметили, что это землетрясение не было угрожающим населению.
Напомним, 9 ноября в одном из районов Прикарпатья в шестой раз за год зафиксировали землетрясение.
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