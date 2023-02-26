Землетрясения в Турции: арестованы 184 человека, подозреваемых по делу о разрушении зданий

В стране продолжают следствие по причастности людей из-за разрушения зданий в результате землетрясения.

В Турции арестовали 184 специалиста, подозреваемых в причастности к разрушению зданий во время произошедших в начале февраля землетрясений. По последним данным, количество жертв от природного явления в Турции и Сирии уже превысило 50 тысяч человек.

Об этом пишет Reuters.

Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что правоохранители расследуют причастность более 600 человек в связи с обрушением зданий. Он добавил, что среди официально задержанных и взятых под стражу – 79 строителей, 74 человека, несущих юридическую ответственность за здания, 13 владельцев недвижимости и 18 человек, проводивших перестройку зданий.

"За ночь количество погибших от землетрясений, самое мощное из которых произошло 6 февраля, в Турции возросло до 44 128 человек. Таким образом, общее число смертей в Турции и соседней Сирии превысило 50 000 человек. Более 160 000 домов, в которых было 520 000 квартир, разрушились или были серьезно повреждены", – говорится в сообщении.

В Сирии в результате стихийного бедствия погибли 5 914 человек.

После сокрушительных землетрясений многие турки выражают возмущение о коррупционной составляющей в стране во время строительства. В провинции Газиантеп мэр района Нурдаги, принадлежащий правящей партии турецкого президента Эрдогана, был среди арестованных в рамках расследования.

Спустя почти три недели после землетрясения пока нет окончательного количества погибших в Турции. Пожарный, помогавший расчищать завалы в сильно пострадавшем городе Антакья, сказал, что части тел находят каждый день.

Землетрясение в Турции

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Впоследствии было еще два – магнитудой 7,7 и 7,6 балла.

Однако в течение февраля в Турции продолжаются подземные толчки.

Доктор геологических наук Начи Герюр считает, что в Турции сохраняется опасность повторных землетрясений. Теперь осторожно нужно быть жителям города Адана. Ведь там есть ответвление Восточно-Анатолийского разлома.

Читайте также: