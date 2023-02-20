Землетрясения в Турции: для пострадавших в Хатае создали палаточный лагерь

В турецкой провинции Хатай обустроили временный палаточный лагерь для пострадавших в результате землетрясений. Жителей предоставляют трехразовое питание и предметы первой необходимости.

В палаточном лагере живут около 900 человек, сообщает Anadolu.

Там разместили и Мелек Суадие. Девушка рассказала, что ее дом был разрушен, а пять родственников погибли. Ее вместе с родными, пережившими стихийное бедствие, разместили в лагере. Мелек поблагодарила власти за помощь.

В турецкой провинции Хатай создали лагерь для пострадавших от землетрясения

В настоящее время число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии составляет более 46 тысяч человек. Среди них – по меньшей мере 40,6 тысячи в Турции.

Напомним, в субботу в ранее разрушенной турецкой провинции произошло новое землетрясение. Подземные толчки были внезапными и продолжались около 20 секунд, вызвав панику среди местных жителей.

14 февраля стало известно, что в результате землетрясения в Турции погибла украинка Юлия Петрова и ее двое сыновей из Запорожья. Захару было 10 лет, а Матвею – 5.

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