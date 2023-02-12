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Землетрясения в Турции и Сирии: число погибших превысило 29 тысяч

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Землетрясения в Турции и Сирии: число погибших превысило 29 тысяч

Фото: Associated Press

Количество жертв землетрясения в Турции на сегодняшний день составляет 24 тысячи 617 человек, в Сирии — более 4,5 тысячи.

Число погибших в результате землетрясений, произошедших 6 февраля в Турции и на северо-западе Сирии, превысило 29 тысяч.

Спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщает AlJazeera.

В частности, количество жертв землетрясения в Турции на сегодняшний день составляет 24 тысячи 617 человек, в Сирии — более 4,5 тысячи.

Отмечается, что, по данным Организации Объединенных Наций, в Сирии после землетрясений без крова могут остаться до 5,3 млн человек.

Число пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии составляет около 26 млн человек.

Отмечается, что по количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке самых разрушительных катастроф ХХІ века.

По оценкам ООН, количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии может составить более 50 тыс. человек.

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Дата публикации
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224
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