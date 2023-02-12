Землетрясения в Турции и Сирии: число погибших превысило 29 тысяч

Количество жертв землетрясения в Турции на сегодняшний день составляет 24 тысячи 617 человек, в Сирии — более 4,5 тысячи.
Число погибших в результате землетрясений, произошедших 6 февраля в Турции и на северо-западе Сирии, превысило 29 тысяч.
Спасательные работы продолжаются.
Об этом сообщает AlJazeera.
В частности, количество жертв землетрясения в Турции на сегодняшний день составляет 24 тысячи 617 человек, в Сирии — более 4,5 тысячи.
Отмечается, что, по данным Организации Объединенных Наций, в Сирии после землетрясений без крова могут остаться до 5,3 млн человек.
Число пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии составляет около 26 млн человек.
Отмечается, что по количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке самых разрушительных катастроф ХХІ века.
По оценкам ООН, количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии может составить более 50 тыс. человек.
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