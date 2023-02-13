Землетрясения в Турции и Сирии: число погибших возросло до более 33 тысяч человек

Число погибших в результате стихийного бедствия в Турции и Сирии вновь возросло.

В Турции и Сирии обнаружили более 33 тысяч погибших из-за землетрясения. Тысячи спасателей разбирают завалы в пострадавших регионах и пытаются найти выживших.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Некоторых спасают из-под завалов после 150 часов в ловушке. В частности, в провинции Хайтай недавно помогли 7-летнему мальчику и 85-летней женщине.

Вблизи Хайтая после землетрясения постоянные пробки. Для местных жителей вдоль дороги создали "столовые". Но ситуация безопасности ухудшается на фоне мародерства.

В десяти пострадавших провинциях Турции школы закрыли до начала весны. Некоторые университеты переходят на онлайн-обучение и предоставляют общежития для размещения пострадавших. В остальных регионах учебные заведения планируют открыть 20 февраля, сообщил турецкий министр образования Махмут Озер.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях. По данным ВОЗ, количество пострадавших в Турции и Сирии составляет около 26 млн. человек. На юге Турции в результате землетрясений образовалась гигантская трещина (видео).

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