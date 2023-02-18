Землетрясения в Турции и Сирии: количество погибших возросло до 43 тысяч человек

В Турции стихийное бедствие унесло более 39 тысяч жизней.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии возросло до 43 360 человек. Среди них – 39 672 жертвы в Турции.

Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает Aljazeera.

В то же время спасатели продолжают освобождать из-под завалов людей, которым удалось пережить землетрясение. Так, недавно помогли 45-летнему Хакану Ясиноглу, проведшему под завалами 278 часов, сообщает Anadolu. Также несколько дней назад в Кахраманмараше удалось спасти мать двоих детей Неслихан Килич. Она не могла выйти из ловушки более десяти дней, пишет агентство DHA.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла, а впоследствии еще два – магнитудой 7,7 и 7,6 балла. 14 февраля стало известно, что во вследствие землетрясения в Турции погибла украинка Юлия Петрова и ее двое сыновей. Захару было 10 лет, а Матвею – 5. Семья была из Запорожья.

Масштабная трагедия в Турции: среди погибших в землетрясении есть украинцы

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