Землетрясения в Турции и Сирии: количество жертв перевалило за 50 тысяч

Пострадавшими от стихийного бедствия числятся почти 29 млн человек.

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на 25 февраля превысило 50 тыс., спасатели продолжают работу.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Так, число погибших в результате катаклизма в Турции составляет 44 218 человек. А в Сирии в результате стихийного бедствия погибли 5 914 человек.

Что касается пострадавших, то их количество в Турции составило около 20 млн, в Сирии – 8,8 млн, свидетельствуют данные ООН.

В 11 пострадавших от землетрясений провинциях Турции продолжают работу около 240 тыс. спасателей, включая волонтеров. Из зоны стихийного бедствия эвакуировали около 530 тыс. человек.

Правительство Турции сообщило, что в настоящее время зарегистрировано 173 тыс. разрушенных или существенно поврежденных зданий. Также сообщается, что более 1,9 млн человек нашли временное убежище в приютах, гостиницах и общественных учреждениях.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года. В то же время эксперты отмечают, что власти должны поставить безопасность выше скорости.

Напомним, 18 февраля в разрушенной землетрясением турецкой провинции Кахраманмараш снова произошли подземные толчки. Однако они были не так мощны, как те, что привели к страшным разрушениям и смертям 6 февраля.

Уже 20 февраля в турецкой провинции Хатай снова произошли сразу два землетрясения, повредивших дома. Погибли, по меньшей мере, 6 человек, еще почти 300 пострадали.

После повторных толчков профессор, доктор геологических наук Начи Герюр предупредил, что в Турции в дальнейшем сохраняется опасность повторных землетрясений.

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