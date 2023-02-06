Землетрясения в Турции: Украина и НАТО сделали заявления

Украина готова направить в Турцию большую группу спасателей, чтобы помочь ликвидировать последствия мощного землетрясения, которое унесло жизни более 1200 человек в Турции и Сирии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере.

"Украина готова направить в Турцию большую группу спасателей для оказания помощи в реагировании на кризис. Мы тесно сотрудничаем с турецкой стороной для координации их развертывания", — написал Кулеба.

Также стало известно, что союзники Турции в НАТО поддержат страну после землетрясения, которое произошло там 6 февраля.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг выразил полную солидарность с народом Турции. Об этом он написал в Twitter.

"Я нахожусь в контакте с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу. Союзники по НАТО мобилизуют сейчас поддержку для Турции", – подчеркнул Столтенберг.

Что известно о землетрясениях в Турции 6 февраля

6 февраля на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. Как позже заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года.

По состоянию на 12:30 по Киеву, погибшими в обеих странах считаются более 1200 человек, ранено 5385. Днем в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,8 баллов, а затем еще одно магнитудой 5,7. Толчки ощущались в Ираке и Иране, а также в ОАЭ, Турции и Израиле.

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