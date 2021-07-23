Земля начала расти на глазах: Сеть подорвал уникальный природный феномен в Индии (видео)

Земля начала расти на глазах: Сеть подорвал уникальный природный феномен в Индии (видео)

Видео попало в Сеть и быстро стало вирусным.

В штате Харьяна на севере Индии местные жители стали очевидцами уникального природного феномена — земля начала расти прямо из-под воды.

Видео разместила Джагат Вани. Оно быстро стало вирусным в Сети и набрало 5,7 млн просмотров, передает The Indian Express.

На записи видно, как земля под водой внезапно начинает подниматься. Автор видео просит очевидцев отступить, так как это может быть опасно для их жизни.

"Это что-то новое. Это прекрасно. Земля поднимается сама собой. Мы понятия не имеем, что происходит", — говорят очевидцы.

Что спровоцировало такой уникальный феномен — пока неизвестно. Но пользователи Сети начали давать свои объяснения и теории.

По словам одних, земля могла подняться из-за тектонической активности, другие говорили, что это произошло из-за метана.

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