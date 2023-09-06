Земля пережила самый жаркий август: ученые объяснили, что происходит с природой

Планета Земля пережила самое жаркое лето в Северном полушарии. Раньше такого никогда не происходило. Рекордно спектоным оказался август, приблизившийся к смертельным температурам.

Об этом сообщило метеорологическое агентство ООН, пишет Independent.

Как отмечается, прошлый месяц был не только самым жарким, но и вторым жарким месяцем после июля 2023 года.

Август был примерно на 1,5 градуса теплее августа в доиндустриальный период. Об этом свидетельствует порог потепления, который мир старается не переходить. Однако ученые не считают этот период таким уж значимым.

Мировой океан, занимающий более 70% поверхности Земли, тоже был самым жарким за все время наблюдений – температура составляла почти 21 градус. По данным ученых, на данный момент 2023 год является вторым жарким годом за всю историю наблюдений после 2016 года.

"Начался климатический кризис", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Добавим, что университет штата Мэн заявляет, что дневные температуры сентября тоже выше, чем наблюдались ранее.

Напомним, что на орбите Земли распался старый советский спутник. Произойти это могло из — за столкновения с космическим мусором.