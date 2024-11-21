Земля разверзлась на 3 км: в Исландии не утихает извержение вулкана (фото, видео)

Исландский вулкан на полуострове Рейкьянес извергается десятый раз за три года. Жителей города Гриндавик эвакуировали.

Поздно вечером в среду, 20 ноября, в Исландии началось восьмое за год извержение вулкана. Вулкан, расположенный недалеко от столицы Исландии, извергается уже десятый раз за последние три года. Метеорологическая служба страны сообщила, что несмотря на фонтаны лавы и дыма извержение не угрожает работе авиатранспорта и инфраструктуры.

Об этом пишет Reuters.

Исландия, население которой составляет около 400 000 человек, расположена на линии разлома между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, что делает ее сейсмически активной территорией, на которой расположены гейзеры, термальные источники и десятки вулканов.

Iceland Volcano Eruption pic.twitter.com/JAdUSLITEN — The SOLAR watchtower (@LexyJ777) November 21, 2024

Местные жители публикуют в соцсетях видео, где видно, как струи горячей лавы взлетают в ночное небо. Метеорологическая служба Исландии сообщила, что первые признаки извержения появились всего за 45 минут до того, как магма прорвалась на поверхность земли. В результате извержения в земле образовалась огромная трещина длиной около 3 км.

В Исландии началось восьмое за год извержение вулкана

Ранее власти предупреждали о вулканической активности. Сейсмологи фиксировали скопления магмы под полуостровом Рейкьянес, примерно в 30 км к юго-западу от столицы Рейкьявика, где последнее извержение прекратилось только 6 сентября. Однако, по данным метеорологического управления, в последние недели заметного усиления сейсмической активности не наблюдалось. По оценкам экспертов, извержение в среду было значительно слабее предыдущего.

A volcano near Iceland’s capital Reykjavik has erupted for the tenth time in three years, spewing fountains of lava and ash into the sky. pic.twitter.com/zfUvYL165B — Mahnoor Akhlaq (@mahnoor_akhlaq) November 21, 2024

Это извержение, которое происходит по типу "трещинного", на данный момент не угрожает столице. Выбросы пепла в стратосферу незначительные, поэтому работа аэропорта Рейкьявика Кеблавика не нарушена.

Однако Голубая Лагуна, роскошный геотермальный спа-курорт, закрылся и эвакуировал своих гостей. Расположенный неподалеку рыбацкий городок Гриндавик , где до приказа об эвакуации в декабре прошлого года проживало около 4000 человек, остается практически безлюдным из-за периодической угрозы со стороны потоков лавы.

На полуострове Рейкьянес из-под земли бьют фонтаны лавы

Никаких признаков того, что лава движется в сторону города, не обнаружено, однако около 50 домов, в которых проживали вернувшиеся люди, были эвакуированы.

Полуостров Рейкьянес будет эпицентром извержений вулканов десятки или даже сотни лет

Геологические системы в этом районе, бездействовавшие почти 800 лет, вновь активизировались в 2021 году и с тех пор извергаются с возрастающей частотой. Эксперты предупреждают, что Рейкьянес станет эпицентром извержений вулканов на десятки или даже сотни лет.

Напомним, в ноябре мощное извержение вулкана Левотобе на индонезийском острове Флорес привело к гибели не менее 10 человек, разрушив дома и монастырь католических монахинь. Сотни местных жителей были эвакуированы.

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