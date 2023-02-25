Земля снова вздрогнула: подземные толчки ощущали в Японии, Турции и Уэльсе.

В субботу, 25 февраля, появились сообщения о новых землетрясениях, произошедших в Турции, пострадавшей от разрушительных подземных толчков в начале месяца, а также в Японии и Уэльсе.

ТСН.ua сообщает, где в этот день снова вздрогнула наша планета.

Турция

Как сообщает турецкий телеканал TRT Haber, в провинции Нигде в центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 13:27 по местному времени (12:37 по Киеву). Эпицентр землетрясения расположен на глубине около 7 км. Информации о пострадавших пока нет.

В заявлении офиса губернатора провинции Нигде говорится, что после землетрясения спасательные команды продолжают осмотр на местах. По предварительной информации, негативных последствий нет.

Из-за землетрясения, которое ощущалось в центре города Нигде, столицы одноименной провинции, жители вышли на улицы и ждали завершения толчков на открытых площадях.

В тот же день подземный толчок магнитудой 4,7 произошел на глубине 5 км в районе города Экинеза в провинции Кахраманмараш, ранее пострадавшей от разрушительного землетрясения.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло также в районе города Даренде в Малатье. Его эпицентр тоже был на глубине 7 км.

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

Япония

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 25 февраля у острова Хоккайдо на севере Японии. Об этом сообщили Геологическая служба США и Японское метеорологическое агентство.

Подземные толчки ощущались в прибрежных городах Кусиро и Немуро. Предупреждение о цунами не было объявлено.

Японские СМИ не сообщают о повреждениях или пострадавших.

В то же время эксперт-сейсмолог, выступая в эфире общественного вещателя NHK, предупредил жителей о необходимости быть бдительными по поводу землетрясений в течение недели.

Уэльс

Землетрясение всколыхнуло юго-восточную часть Уэльса, толчки ощущались на расстоянии 100 миль (160 км) от эпицентра.

Британская геологическая служба (BGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 3,7 произошло в ночь на субботу, 25 февраля, на глубине 2,2 мили (3,6 км) под поверхностью Земли.

Эпицентр находился к северу от города Бринмавра и к западу от Крикхауэлла, но очевидцы в Твиттер сообщили, что почувствовали его даже в Бирмингеме и Кардиффе.

Как сообщает BBC, глава отдела сейсмологии BGS Брайан Бапти сказал, что это было сильнейшее землетрясение в южном Уэльсе с момента землетрясения магнитудой 4,6 балла в феврале 2018 года.

Он добавил, что в среднем в Британии происходит только одно землетрясение магнитудой более 3,7 ежегодно.

Напомним, 6 февраля Турцию всколыхнули три мощных землетрясения. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 37 км от турецкого города Газиантеп.

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