Земля ушла из-под ног: в Бразилии более 30 человек провалились в яму во время праздничной вечеринки

Люди не получили серьезных травм.
В Бразилии три десятка человек пострадали во время рождественской вечеринки, когда под ними неожиданно провалился тротуар.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 ноября.
Инцидент произошел на набережной в городе Жоинвиль. Участники вечеринки, а это 21 взрослый и 12 детей, не послышались, как асфальт провалился. Всем им пришлось выбираться из ямы. Прошло без серьезных травм.
В пропасти, образовавшейся на набережной, виднеются трубы. Так что предполагают, что именно их протекание могло размыть пешеходную зону и стать причиной обрушения.
Как сообщалось, на Сицилии после сильных дождей образовалась огромная воронка. Разрушена парковка у дома и часть дороги. В пропасть упало несколько машин. Обошлось без жертв. Впрочем, местные опасаются, что в следующем стихия может поглотить жилой дом.
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