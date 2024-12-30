Землю накроет мощная магнитная буря: что советуют специалисты

Завтра, 31 декабря, Землю покроет мощная магнитная буря. Ее уровень составляет 7 баллов.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Как известно, магнитные бури способны влиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.

оставаться дома;

пить достаточно воды;

следить за режимом сна.

Напомним, Солнце вступило в максимальную фазу своей активности, поэтому все чаще выбрасывает вспышки, сопровождающиеся корональными выбросами массы (КВМ).

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