Землю накроет мощная магнитная буря: что советуют специалисты

Предупреждают об опасности.
Завтра, 31 декабря, Землю покроет мощная магнитная буря. Ее уровень составляет 7 баллов.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Как известно, магнитные бури способны влиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.
- оставаться дома;
- пить достаточно воды;
- следить за режимом сна.
Напомним, Солнце вступило в максимальную фазу своей активности, поэтому все чаще выбрасывает вспышки, сопровождающиеся корональными выбросами массы (КВМ).
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