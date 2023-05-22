Землю накроет мощная магнитная буря: сколько продлится

Землю накроет мощная магнитная буря. Она продлится четыре дня.

Об этом сообщает сайт Meteoagent.

Магнитная буря будет продолжаться на Земле с 23 по 26 мая включительно.

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Пик солнечной активности приходится на 24 мая – в этот день мощность бури достигнет 5 баллов. В остальные дни уровень активности Солнца составит 4 балла.

Эта буря будет не последней в мае.

Еще одна однодневная магнитная буря ожидается в воскресенье, 28 мая. Ее мощность составит 4 балла.

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также на здоровье человека.

Напомним, на Солнце произошло "темное" извержение : на Земле исчезла связь.

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