Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Землю накроет мощная магнитная буря: сколько продлится

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1731
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Землю накроет мощная магнитная буря: сколько продлится

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце

Пик солнечной активности приходится на 24 мая.

Землю накроет мощная магнитная буря. Она продлится четыре дня.

Об этом сообщает сайт Meteoagent.

Магнитная буря будет продолжаться на Земле с 23 по 26 мая включительно.

Пик солнечной активности приходится на 24 мая – в этот день мощность бури достигнет 5 баллов. В остальные дни уровень активности Солнца составит 4 балла.

Эта буря будет не последней в мае.

Еще одна однодневная магнитная буря ожидается в воскресенье, 28 мая. Ее мощность составит 4 балла.

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также на здоровье человека.

Напомним, на Солнце произошло "темное" извержение : на Земле исчезла связь.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1731
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация