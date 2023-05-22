Землю накроет мощная магнитная буря: сколько продлится

Пик солнечной активности приходится на 24 мая.
Землю накроет мощная магнитная буря. Она продлится четыре дня.
Об этом сообщает сайт Meteoagent.
Магнитная буря будет продолжаться на Земле с 23 по 26 мая включительно.
Пик солнечной активности приходится на 24 мая – в этот день мощность бури достигнет 5 баллов. В остальные дни уровень активности Солнца составит 4 балла.
Эта буря будет не последней в мае.
Еще одна однодневная магнитная буря ожидается в воскресенье, 28 мая. Ее мощность составит 4 балла.
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также на здоровье человека.
Напомним, на Солнце произошло "темное" извержение : на Земле исчезла связь.
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