Землю накроет облако солнечной плазмы: мощная магнитная буря продлится два дня

Вспышка на Солнце была зафиксирована еще 30 января.

В среду, 2 февраля, до Земли долетит выброшенная Солнцем волна плазмы. Она повлечет за собой мощные магнитные бури, которые продлятся два дня.

Об этом сообщили на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.

Вспышка на Солнце, сопровождавшая выброс облака вещества, была зафиксирована 30 января. Она длилась более четырех часов и была направлена в сторону Земли. По информации специалистов, вспышка была средней мощности – класса М.

Специалисты предполагают, что облако плазмы достигнет Земли утром в среду, 2 февраля. В этот, а также на следующий день ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.

В общей сложности в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 до G5. Считается, что слабая буря может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более мощные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Повышенная солнечная активность позволяет расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

Напомним, недавнее исследование показало, что Солнце ожидает много изменений, которые произойдут гораздо раньше, чем считалось, предвещая конец Солнечной системы.

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