Землю накрыла мощная солнечная буря за 20 лет: что нужно знать

Полярное сияние над Украиной

В середине января Землю накрыла самая мощная солнечная буря со времен так называемой Великой Хэллоуинской бури 2003 года. Несмотря на опасения ученых, серьезных сбоев в работе инфраструктуры не было. Жители многих стран смогли наблюдать редкое и яркое явление — полярное сияние далеко за пределами полярных широт.

Об этом говорится в материале Time.

Событие началось 18 января в 13:09 по восточному времени США. Обсерватории во всем мире зафиксировали корональный выброс массы — мощный взрыв перегретой плазмы и магнитных полей на Солнце. Ученые сразу поняли, что выброс чрезвычайно сильный: вспышка принадлежала к мощнейшему классу X.

Солнечные вспышки делят на классы B, C, M и X, где X — самый сильный. Нынешняя вспышка получила показатель X1,9. Для сравнения, в октябре 2003 года буря была настолько мощной, что превысила шкалу измерения и достигла уровня X17, выведя из строя часть приборов.

Полярное сияние

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сразу активировало Центр прогнозирования космической погоды. По их пятибалльной шкале эта буря достигла 4 уровня из 5 возможных — достаточно сильного, чтобы потенциально повлечь за собой сбои в работе спутников и электросетей, но не критического.

В результате полярное сияние было видно не только в Канаде и северных регионах США, но и в Калифорнии, Алабаме, Миссисипи и многих странах Европы. Индекс геомагнитной активности K достиг значения 8 из 9, что свидетельствует об широком распространении явления.

Наибольшее внимание во время таких бурь уделяют безопасности астронавтов. Экипаж Международной космической станции заранее перешел в наиболее защищенные модули — американский Дестини и российский Звезда. Космическое излучение во время бурь может повышать риск онкологических, нейродегенеративных заболеваний и катаракты.

Полярное сияние

На Земле также были задействованы защитные меры: спутники перевели в безопасный режим, авиакомпании избегали полетов над полярными маршрутами, а операторы энергосистем снизили нагрузку во избежание повреждений от геомагнитно индуцированных токов.

Когда солнечная буря достигла Земли 19 января спустя примерно 25 часов после выброса, системы защиты сработали эффективно. Были зафиксированы лишь незначительные перебои. По прогнозам NOAA, активность постепенно снижалась и к 21 января должна была снизиться до минимального уровня.

Полярные сияния, по словам ученых, могут наблюдаться еще некоторое время — темное небо и тонкий серп Луны только усиливают это впечатляющее шоу.

Напомним, в среду, 21 января, ожидается сильная магнитная буря. Шторм достигнет К-индекса 7.3 (красный уровень) — из девяти возможных.