"Зеркальный ответ" по Каховской ГЭС: как ВСУ сорвали наступление армии РФ

Взрыв в России

После серии ударов по плотине одного из местных водохранилищ в Белгородской области российские военные зафиксировали подтопление ряда позиций. Согласно оценкам украинских специалистов, операция имела четко тактическую цель — сделать невозможным подготовку наступления в районе Волчанска и усложнить логистику российских подразделений.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан и Игорь Романенко.

Военные эксперты сходятся в том, что поражение плотины произошло в два этапа. Сначала по объекту был нанесен удар реактивными системами HIMARS, а на следующий день — корректирующим действием беспилотников, добивших критические элементы инфраструктуры. По сообщениям, был поврежден донный водовыпуск и оба регулировочных затвора, что привело к снижению уровня воды примерно на метр.

По оценке полковника запаса Романа Свитая, удар остановил подготовку российских подразделений на левом берегу Северского Донца. Подтопление усложнило функционирование укреплений и переправ, что может отсрочить намеченные операции окупантов на несколько недель. Свитан также назвал это действие «зеркальным ответом» на подрыв Каховской ГЭС, отмечая, что когда инфраструктура используется в военных целях, она теряет статус неприкосновенности.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечает, что атака по дамбе вписывается в более широкую картину обострений на тыловых направлениях России — блокады, удары дронами, внутренние проблемы. По его мнению, такие удары создают дополнительные осложнения для противника при подготовке к осенне-зимней кампании, но не кардинально не меняют общую линию фронта. Романенко подчеркивает: эффект локальный и тактический, хотя и важен в рамках конкретного направления.

Эксперты также обращают внимание на потенциальные гуманитарные и экологические последствия ударов по гидрообъектам — напоминая о масштабных последствиях подрыва Каховской ГЭС. В то же время они отмечают, что в этом случае повреждение, по оценкам специалистов, носит локальный характер и вряд ли приведет к катастрофическим паводкам далеко вглубь территории. По словам Свитая, подтопление не достигнет масштабов, которые бы достигали, например, до Лимана; основное влияние ощущается в районе Волчанска.

Удар по дамбе снял часть давления на украинские позиции на определенный срок, создав окно для перегруппировки и повышения эффективности обороны на Волчанском направлении. Однако аналитики предупреждают, что подобные действия являются лишь одним из элементов долговременной тактики, включающей работу разведки, удары по логистике и постоянную адаптацию средств РЭБ и беспилотных систем.

Операция, вероятно, преследовала четкую тактическую цель — усложнить подготовку наступления врага и прервать цепи поставок в районе Волчанска. Эффект уже ощущается локально, но эксперты предостерегают от переоценки результата: ключевая задача ВСУ — последовательная работа по опережению противника и минимизация рисков для гражданского населения и окружающей среды.

Напомним, ночью 25-26 октября беспилотники атаковали Белгородскую дамбу, повредив дамбу и повлекши резкое поднятие уровня воды в реке Северский Донец.

По информации источников, атаки на дамбу продолжались в течение ночи и утра, в результате чего уровень воды упал более чем на метр, а плотина начала активно пропускать поток. Под угрозой подтопления оказались подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС РФ.