Зерновая инициатива: в МИД ответили на ложные заявления Путина

МИД призывает международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии, не позволять Москве использовать продовольствие как оружие.

Россия не оставляет попыток подорвать Черноморскую зерновую инициативу и сознательно распространяет дезинформацию.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он напомнил заявление диктатора Путина, что мол в рамках "зернового коридора" только 45% зерновых поставлены в европейские страны и только 3% — в Африку. Николенко подчеркнул, что эта статистика не соответствует действительности.

По информации МИД, с 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн. тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира:

Африка – 2,9 млн тонн (11,6%);

Азия – 12,1 млн тонн (48,2%);

Европа – 10,1 млн тонн (40,2%).

Кроме того, часть закупленных "сытыми странами" Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше 11,6%.

"Черноморская зерновая инициатива доказала свою эффективность. Мировые цены на продовольствие стабилизировались. "Зерновой коридор" спасает миллионы людей в мире от недоедания и голода", — отметил представитель МИД.

Николенко призвал международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии, не позволять Москве использовать продовольствие как оружие.

"Украина продолжит добросовестно придерживаться своих обязательств как одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Мы также благодарны ООН и Турции, а также другим партнерам за их усилия в контексте продления "зернового соглашения" на 120 дней", — подытожил он.

Напомним, что 18 марта "зерновое соглашение" продлили еще на 120 дней. В свою очередь скандальная представительница МИД РФ Мария Захарова утверждает, что продлили зерновое соглашение всего на 60 дней, а не на 120.

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