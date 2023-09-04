"Зерновое соглашение": смогли ли Эрдоган и Путин договориться о возобновлении

Эрдоган заявил, что для возобновления зернового соглашения "Украине, безусловно, необходимо смягчить свои подходы к общим шагам с Россией".

Турецкий президент Реджеп Эрдоган и российский президент-диктатор России Владимир Путин не смогли договориться о возобновлении "зернового соглашения".

Об этом пишет российская служба Bild.

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По итогам встречи с турецким лидером Путин снова выдвинул свои требования. Он заявил, что РФ сможет возобновить зерновое соглашение только после того, как "будут выполнены все договоренности по российскому агроэкспорту".

"Мы знаем, что при посредничестве президента Турции были достигнуты договоренности, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегацией, но потом Украина отправила их на свалку. К этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-нибудь с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем", – сказал Путин.

Между тем издание Anadolu отмечает, что Эрдоган призвал к возобновлению Черноморской зерновой инициативы.

Также он сообщил, что Анкара совместно с ООН подготовила новый пакет предложений по зерновому соглашению. Эрдоган выразил уверенность, что "в рамках этого нового процесса можно добиться необходимых результатов".

По информации турецких СМИ, Эрдоган заявил, что для возобновления зернового соглашения "Украине, безусловно, необходимо смягчить свои подходы к общим шагам с Россией".

Напомним, что в понедельник, 4 сентября, в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана.

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