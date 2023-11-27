"Жалкая пародия на демократию": аналитики The Telegraph о том, как Запад может дестабилизировать режим Путина

Ранее в этом месяце посол России в США обвинил Вашингтон в вмешательстве в выборы в России. Если бы он был прав.

Пока американцы боятся хаоса избирательного сезона в следующем году, а Украина вообще откладывает свои президентские выборы, Владимир Путин планирует проскользнуть к переизбранию в марте 2024 года из-за процесса, который не будет ни свободным, ни справедливым. Безусловно, Конституция Украины запрещает проводить выборы в военное время, но отсрочка была мотивирована страхом перед российским вмешательством.

Пора дать Путину почувствовать вкус его собственного лекарства. Нет никакой причины, почему Запад должен позволить ему просто одержать еще одну победу в печальной пародии на демократию, в которой он председательствует. Поскольку Запад все равно обвиняется во вмешательстве, он может воспользоваться возможностью дестабилизировать режим.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Как может помочь недовольство россиян

Во время холодной войны США взрывали Советский Союз посредством операций воздействия, используя мягкую силу, такую как джазовая музыка, рок-н-ролл и современное искусство. С ростом национализма в России это больше не сработает. Запад же должен играть на националистических настроениях России. Напоминать россиянам, именно Путин украл величие России и сделал страну парией в международной политике.

Даже для автократов выборы связаны с опасностью: они требуют от широких слоев общества согласия с процессом, который большинство в глубине души считает мошенническим. Как таковые, они также дают возможность пробить фасад и спровоцировать беспорядки. В России есть группы населения, которые недовольны ведением войны — матери солдат, представители этнических групп, непропорционально охваченных очередными волнами мобилизации или те, кто опасается возвращения с фронта помилованных преступников, — и их недовольство может быть усилено.

Этническое разнообразие России открывает еще одну возможность. Любые сепаратистские движения внутри страны вызывают воспоминания о распаде 90-х годов. Представление о том, что Запад либо стремится к изменению режима, либо хочет нанести России "стратегическое поражение" и "расчленить" Россию по "югославскому сценарию", является центральным в понимании Путиным мировой политики.

Могут ли восстать жители РФ

Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки России, заявил, что Запад поддерживает "сепаратистские террористические структуры, призывающие к подрыву государственного строя России и нарушению ее территориальной целостности". Пора Вашингтона сделать так, чтобы этнические меньшинства в Татарстане и Дагестане дали Москве понять, как они на самом деле относятся к своему месту в этой современной российской империи.

Неизвестно, восстанут ли россияне массово против Путина и когда именно. В 2010 году Арабская весна не была спровоцирована никакими высокими политическими целями. Однако для Запада вполне разумно выявлять и усугублять проблемы внутри России, чтобы удержать режим на ногах, заставляя его инвестировать время, энергию и ресурсы в оборону, а не разрешать ему бесконтрольно бродить в наших собственных политических системах.

Какие инструменты есть в руках Украины и Запада

Даже если россияне сохранят базовый уровень лояльности к своему правителю, как это было в прошлом, настроение их против элит может быть достаточным, чтобы вызвать беспорядки, которые не оставят Путина в покое и, возможно, даже повлекут за собой более широкий каскад, направленный против режима.

Война в Украине не достигнет мирного, стабильного завершения до тех пор, пока Россия не откажется от своих максималистских военных целей, что маловероятно при нынешнем режиме. Хотя ни у украинцев, ни у Запада нет средств для изменения режима в Москве военным путем, у них есть широкий набор инструментов для подрыва основ его легитимности, особенно когда открываются окна возможностей, такие как автократические фальшивые выборы.

В конце концов, автократии похожи на мрамор: жесткий, но хрупкий и пористый. Нет никакой причины, почему бы Украине и Западу не использовать это в свою пользу.

Информация об авторах: Ивана Страднер — научная сотрудница Фонда защиты демократий. Далибор Роха ц – старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.

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