"Жалкий дурак": Илона Маска затравили после его обвинения Нуланд в эскалации в Украине

Американский бизнесмен и владелец социальной сети Twitter Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в эскалации конфликта в Украине.

Соответствующий комментарий Маска опубликована в Twitter, пишет Independent.

"Никто не продвигает эту войну больше, чем Нуланд", – заявил Маск, комментируя слова Нуланда о легитимности российских баз в Крыму в качестве целей для Украины.

Пользователи Сети подвергли критике Маска, в том числе и некоторые российские пользователи.

"Путин, например. Нет?" – спросил российский политик и юрист Иван Жданов.

Леонид Волков, руководитель штаба российского оппозиционного политика Алексея Навального, также вмешался в словесную перепалку.

"Никто не подталкивает эту войну, кроме Путина", — сказал он.

Бывший канадский дипломат и министр Крис Александер назвал комментарии Маска дезинформацией, а самого миллиардера — "жалким дураком".

Что Илон Маск говорил о войне в Украине

Напомним, что директор компаний Tesla и Space X озвучил в октябре целый ряд провокационных заявлений о полномасштабной войне России и Украины.

Он повторил российский нарратив о передаче Крыма Украине в результате "ошибки Хрущева". Бизнесмен уверен, что полуостров должен "формально быть частью РФ". Некоторые украинские блоггеры назвали Маска "разочарованием года".

Маск организовывал опрос среди пользователей Twitter по поводу территориальной принадлежности временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Также он сравнивал численность населения России и Украины. На основе этого заключил о маловероятной победе Киева в войне. "Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мир", — писал Маск.

Президент Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Украину, чтобы он увидел масштабы разрушений от войны с Россией.

"Такой визит мог бы помочь бизнесмену понять ситуацию, прежде чем делать заявления о ней и предлагать мир с агрессором за счет уступок украинских территорий", — подчеркнул Зеленский.

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