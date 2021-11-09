Жаловалась на боль в горле: в Англии невеста умерла, не дождавшись свадьбы

Жаловалась на боль в горле: в Англии невеста умерла, не дождавшись свадьбы

У женщины диагностировали злокачественную опухоль.

В английском городе Уоррингтон, графство Чешир, невеста умерла от неизлечимой болезни, так и не дождавшись свадьбы.

Об этом пишет издание Liverpool Echo.

51-летняя Лесли Пероун планировала выйти замуж за Джузеппе Саламоне, но ее планы нарушил неожиданный диагноз. Ей пришлось обратиться к врачу из-за боли в горле, трудностей при глотании и крови в слюне. При осмотре у нее обнаружили злокачественную опухоль пищевода.

Пероун начала курс химиотерапии, а Саламоне взял на работе отпуск и все время посвящал своей любимой.

Однако химиотерапия не дала результатов и привела к осложнениям – британку постоянно тошнило, а ее самочувствие стремительно ухудшалось. Тогда врачи скорректировали лечение и назначили пациентке радиотерапию. Радиотерапия оказалась эффективной, однако улучшение длилось недолго и 25 октября Пероун скончалась.

Ранее сообщалось, что в Англии жених сломал три ребра жене в первую брачную ночь.

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