Жаловалась на боль в горле: в Англии невеста умерла, не дождавшись свадьбы

У женщины диагностировали злокачественную опухоль.
В английском городе Уоррингтон, графство Чешир, невеста умерла от неизлечимой болезни, так и не дождавшись свадьбы.
Об этом пишет издание Liverpool Echo.
51-летняя Лесли Пероун планировала выйти замуж за Джузеппе Саламоне, но ее планы нарушил неожиданный диагноз. Ей пришлось обратиться к врачу из-за боли в горле, трудностей при глотании и крови в слюне. При осмотре у нее обнаружили злокачественную опухоль пищевода.
Пероун начала курс химиотерапии, а Саламоне взял на работе отпуск и все время посвящал своей любимой.
Однако химиотерапия не дала результатов и привела к осложнениям – британку постоянно тошнило, а ее самочувствие стремительно ухудшалось. Тогда врачи скорректировали лечение и назначили пациентке радиотерапию. Радиотерапия оказалась эффективной, однако улучшение длилось недолго и 25 октября Пероун скончалась.
Ранее сообщалось, что в Англии жених сломал три ребра жене в первую брачную ночь.
Читайте также:
- Невесту нашли мертвой в чемодане спустя четыре дня после свадьбы: детали преступления
- Один из самых счастливых дней превратился в трагедию: в США через несколько часов после свадьбы погибла молодая невеста
- Американка в день рождения потеряла всех пятерых детей: трагическая история