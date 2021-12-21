Жаловалась на невыносимую боль в спине: у молодой матери двоих детей неожиданно обнаружили смертельную болезнь

Сначала женщину уверяли, что у нее радикулит.

У 28-летней Наташи Стейси из Уэльса диагностировали редкую форму рака после того, как в течение года она страдала болью в спине, объяснявшей сначала острым радикулитом.

Об этом пишет Mirror.

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Осенью этого года мать двоих детей страдала болью в спине, но врачи считали , что ее боль вызвана острым радикулитом. С течением времени ее боль стала невыносимой и пациентка попросила врачей провести дополнительные тесты.

МРТ-сканирование выявило опухоль на ее позвоночнике, а также поражение мозга. Впоследствии опухоль была диагностирована как "агрессивная" форма онкологии. Женщина перенесла операцию по удалению опухоли позвоночника и сейчас проходит лечение в онкологическом центре Клаттербридж в Мерсисайде.

"Ты никогда не ожидаешь услышать эту новость в таком молодом возрасте, и я не думаю, что кто-то из нас думал, что это будет результатом. Мы хотим сделать это Рождество особенным", — говорит сестра больной и добавляет, - "Впереди будет трудный путь, но она самая сильная, самая смелая и решительная, красивая женщина. Она имеет огонь в душе и является настоящим вдохновением".

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