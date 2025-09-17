Жара убьет 2,3 млн человек в Европе: жуткий прогноз ученых

Экстремальная жара / © Associated Press

К концу XXI века более 2,3 миллиона человек в Европе могут погибнуть от экстремальной жары, спровоцированной выбросами парниковых газов.

К такому выводу пришли ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Исследователи учли 19 климатических моделей, демографические прогнозы по 5 возрастным категориям и провели 500 симуляций для каждого сценария. Свои выводы ученые называют реалистичным прогнозом, который не учитывает дополнительные риски, такие как лесные пожары, штормы или загрязнение воздуха.

В исследовании учтена как смертность от жары, так и от холода в период с 2015 по 2099 год. По худшему сценарию, количество смертей может достичь 2 345 410 человек, а при экстремальных условиях — даже 4,7 миллиона.

Наибольшая смертность будет в городах Южной и Центральной Европы, среди которых — Барселона, Рим, Неаполь, Афины.

На Мальте прогнозируют 268 смертей на 100 тысяч населения, что вдвое превышает средний показатель по региону.

На севере Европы, в частности в Швеции, Ирландии и Финляндии возможно кратковременное снижение смертности, связанное с уменьшением зимних холодов. Но к концу века даже Хельсинки и Стокгольм могут столкнуться с ростом смертей от жары.

Среди причин высокой смертности ученые называют старение населения и частые «комбинированные тепловые события» (жаркие дни, за которыми следуют жаркие ночи), нарушающие сон и нагружающие сердечно-сосудистую систему.

Моделирование показало, что даже 50% снижения риска смертности от жары оставляет Европу с шестизначным показателем потерь.

Чтобы полностью изменить тенденцию, нужно снизить риск на 90%, что сейчас считается маловероятным.

Напомним, летом этого года Северная Европа пережила небывалую волну жары. По данным ученых, это самый длительный период высоких температур в регионе за последние более 60 лет.