Жара убьет 2,3 млн человек в Европе: жуткий прогноз ученых
При экстремальных условиях количество смертей к 2099 году может достичь даже 4,7 миллиона.
К концу XXI века более 2,3 миллиона человек в Европе могут погибнуть от экстремальной жары, спровоцированной выбросами парниковых газов.
К такому выводу пришли ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.
Исследователи учли 19 климатических моделей, демографические прогнозы по 5 возрастным категориям и провели 500 симуляций для каждого сценария. Свои выводы ученые называют реалистичным прогнозом, который не учитывает дополнительные риски, такие как лесные пожары, штормы или загрязнение воздуха.
В исследовании учтена как смертность от жары, так и от холода в период с 2015 по 2099 год. По худшему сценарию, количество смертей может достичь 2 345 410 человек, а при экстремальных условиях — даже 4,7 миллиона.
Наибольшая смертность будет в городах Южной и Центральной Европы, среди которых — Барселона, Рим, Неаполь, Афины.
На Мальте прогнозируют 268 смертей на 100 тысяч населения, что вдвое превышает средний показатель по региону.
На севере Европы, в частности в Швеции, Ирландии и Финляндии возможно кратковременное снижение смертности, связанное с уменьшением зимних холодов. Но к концу века даже Хельсинки и Стокгольм могут столкнуться с ростом смертей от жары.
Среди причин высокой смертности ученые называют старение населения и частые «комбинированные тепловые события» (жаркие дни, за которыми следуют жаркие ночи), нарушающие сон и нагружающие сердечно-сосудистую систему.
Моделирование показало, что даже 50% снижения риска смертности от жары оставляет Европу с шестизначным показателем потерь.
Чтобы полностью изменить тенденцию, нужно снизить риск на 90%, что сейчас считается маловероятным.
Напомним, летом этого года Северная Европа пережила небывалую волну жары. По данным ученых, это самый длительный период высоких температур в регионе за последние более 60 лет.