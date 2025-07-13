Жара убивает людей — и это еще не конец: ученые сделали неутешительный прогноз

Смертность от жары в Европе увеличилась втрое

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Аномальная жара, охватившая Европу в конце июня, вызвала трехкратный рост числа смертей из-за загрязнения, вызывающего нагрев планеты. Такой вывод содержит предварительный анализ ситуации в 12 крупных городах Европы.

Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты одновременно предупреждают об игнорированном, но углубляющемся кризисе общего состояния здоровья европейцев. Ученые оценивают, что высокие температуры унесли жизни 2300 человек в 12 европейских городах всего за 10 дней — с 23 июня по 2 июля. Из них 1500 смертей были напрямую связаны с изменениями климата, что усилило экстремальные температурные показатели.

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Больше всего пострадал Милан, где 317 из 499 смертей от жары были отнесены к климатическим изменениям. За ним следуют Париж и Барселона. В Лондоне зафиксировано 273 смерти, 171 из которых исследователи связали с человеческим влиянием на климат.

"Это исследование демонстрирует, почему волны жары известны как "тихие убийцы". Хотя было сообщено о нескольких смертях в Испании, Франции и Италии, ожидается, что тысячи людей умерли в результате жарких температур", - отметил Малкольм Мистри, эпидемиолог Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Быстрый анализ, проведенный группой World Weather Attribution, возлагает вину за две трети смертей на климатические изменения.

Невидимая угроза и уязвимые группы

Исследование выявило самый высокий уровень смертности среди пожилых людей: 88% смертей, вызванных климатом, приходилось на лиц старше 65 лет. Ученые подчеркнули, что экстремальная жара является "недооцененной" угрозой, поскольку большинство жертв умирают незамеченными общественностью дома и в больницах, а СМИ уделяют этому явлению мало внимания.

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"Волны жары не оставляют следов разрушений, как лесные пожары или штормы. Их влияние большей частью невидимо, оно разрушает жизнь без лишней шумихи. Изменение лишь на 2 или 3°C может означать границу между жизнью и смертью для тысяч людей", — заявил Бен Кларк, климатолог из Имперского колледжа.

Ученые использовали эпидемиологические модели для оценки смертности, связанных с жарой, в больших городах, таких как Париж, Лондон, Мадрид и Рим.

Они установили, что климатические изменения повысили температуру в некоторых городах на 4°C, что привело к 1500 дополнительным смертям. Это число превысило жертвы других погодных катастроф, усиленных загрязнением, например наводнений, которые произошли в Испании в 2021 году в Северо-Западной Европе.

Прогноз и "тропические ночи"

Предыдущие исследования показывали, что в среднем 44 тысячи человек ежегодно умирают от жары в Европе. Ученые предполагают, что текущее лето может быть особенно опасным.

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По статистике, прошлый июнь стал третьим самым жарким в мире. В западном Средиземноморье зафиксирована "исключительная" морская волна жары с рекордной температурой поверхности моря 27°C. Также выросло количество "тропических ночей", когда температура воздуха не опускается ниже 20°C. К примеру, в отдельных частях Испании таких ночей в июне было 24 из 30.

"В непрерывно теплеющем мире мире волны жары, вероятно, станут более частыми, интенсивными и будут влиять на большее количество людей по всей Европе", — отметила исследовательница Саманта Берджесс.

Другой анализ показал, что почти две трети Средиземноморья охватили сильные морские волны жары, являющиеся наибольшим показателем за историю. Потепление морской воды нарушает жизнедеятельность рыб и других обитателей морей, что увеличивает общую уязвимость экосистем.

Напомним, экстремальная жара охватила Европу , спровоцировав лесные пожары и угрозу жизни десятков тысяч человек. Одновременно в Италии, Греции, Португалии и странах Западных Балкан зафиксирована волна аномальных температур выше 45 градусов Цельсия.

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