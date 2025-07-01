Жара в Европе бьет рекорды: бушуют пожары и тают ледники

Европу охватила жара / © Associated Press

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В Испании и Португалии температура достигла рекордных +46. Не обошла жара и Францию и Турцию, где начались лесные пожары.

Об этом пишет The Times.

По всей Франции объявляли беспрецедентное количество уведомлений о жаре. В понедельник, 1 июля, температура в стране достигла +35 °C, а сейчас, как ожидается, она поднимется еще выше.

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В июне Франция зафиксировала самый жаркий день за всю историю наблюдений. Температура на вершине горы Монблан впервые поднялась выше нуля, что чревато таянием льда и снега.

«Мы уже видим, что ледники находятся в затруднительном положении, и это только начало лета, поэтому это вызывает тревогу на будущие годы», — сказала синоптик Météo France Манон Буадон.

В Испании, где предыдущие три года уже были самыми жаркими, жара побила рекорд в городе Уэльва, близ португальской границы. С субботы тепловой купол охватил почти всю страну. Это был один из самых жарких всплесков в июне с начала ведения наблюдений в 1961 году. Такая же жара была и в Португалии.

Греция остается в состоянии повышенной готовности к лесным пожарам, поскольку опасное соединение высоких температур и штормовых ветров создает условия «чрезвычайного риска» в нескольких частях страны. Это привело к нарушению паромного сообщения и перегрузки ресурсов пожаротушения.

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Напомним, в Украине, по данным синоптиков, 3, 4 и 5 июля в большинстве областей ожидается жара.