Жара в Европе убила более 20 тысяч человек — и это только за неделю

Жара в Европе / © Associated Press

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За неделю — с 22 по 28 июня — от жары в Европе умерли 20 390 человек.

Об этом сообщает Gizmodo.

В основе анализа климатолога Кристофера Каллагана — статистическая модель, показывающая, как менялся уровень смертности с ростом температуры в более чем 900 субнациональных регионах Европы с 2015 по 2019 год. Она учитывает привычные сезонные колебания и региональные отличия.

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Расчеты показали, что риск смерти стремительно растет с повышением дневного максимума. Дни с температурой выше 40 °C повышают недельный уровень смертности более чем на 6% по сравнению с днями около 25 °C. Более теплые регионы оказались менее уязвимыми к жаре, однако при температуре свыше 40 °C и они подвергались более высокому риску.

«Подавляющее большинство смертей предположительно произошло в течение недели с 22 по 28 июня, когда температура во многих странах поднималась выше 40 °C», — говорится в исследовании.

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В конце июня Европу накрыла одна из самых сильных за всю историю наблюдений волна жары, которая побила десятки температурных рекордов и привела к тысячам смертей.

Только в Испании жара унесла около 900 жизней, а во Франции — более тысячи.

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В Венгрии власти опубликовали список с более чем 2 тысячами кондиционированных центров охлаждения по всей стране. Премьер страны Петер Мадьяр объявил о «двух тяжелых днях жары». Об экстремальной жаре предупредили жителей Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Хорватии, Словакии и Боснии и Герцеговины.

В свою очередь в Украине начались аварийные отключения электричества, а также введены частичные ограничения на движение грузовиков.

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