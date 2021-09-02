Ждала маму возле магазина: в Одессе мужчина развращал 6-летнюю девочку

Мама ребенка обратилась в полицию и злоумышленника задержали.

В Одессе полицейские задержали 32-летнего мужчину по подозрению в развращении 6-летней девочки. Злоумышленника поместили под стражу.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Мужчина заметил ребенка у входа в магазин, где девочка вместе со своим 8-летним братом ждали маму. Злоумышленник пообещал ребенку игрушку и заманил девочку в безлюдное место, где совершал в отношении нее действия развратного характера.

Девочка рассказала об этом маме, а та вызвала полицию.

"В течение часа правоохранители установили личность правонарушителя и задержали его в центре города. Свою причастность к совершению противоправных действий человек не возражал. За растление малолетней ему грозит до восьми лет лишения свободы", — отметили в пресс- службе Нацполиции области.

Следователи полиции при процессуальном руководстве Суворовской окружной прокуратуры объявили 32-летнему злоумышленнику подозрение по ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Украины и поместили его под стражу.

Правоохранители в очередной раз обратились к родителям с просьбой рассказывать детям о правилах поведения с незнакомцами.

"Дети должны понимать, что нельзя разговаривать, а тем более куда-то идти с чужими людьми, даже если те предлагают показать какое-то животное, купить сладости или игрушку. А если злоумышленник пытается применить силу, тянет в безлюдное место, к машине и т.д., надо сразу поднимать шум и звать на помощь", — порекомендовали родителям детей правоохранители.

Напомним, что в Киеве задержали мужчину за создание детского порно и насилие в отношении малолетнего мальчика.

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