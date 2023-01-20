Жданов объяснил, почему на крыше российского Минобороны в Москве появилось ПВО

В Москве на крыше здания российского Минобороны появилось ПВО, и это значит, считает военный эксперт Олег Жданов, что верхушка отдает себе отчет: поражение военных объектов на территории РФ вполне возможно. Поэтому и начали устанавливать системы защиты на крышах админзданий.

Такое мнение он высказал в интервью "24 каналу".

По словам Жданова, миф о непреодолимой российской силе ПВО, существовавший до "хлопка" на аэродроме "Энгельс", окончательно разрушен. Кроме того, в России решили взимать в район столицы ЗРК "Бук", Тор" и С-400. Такая система рассчитана на противодействие дронам и самолетам".

"Сейчас мы наблюдаем последний шаг – ЗРК ближнего радиуса действия. То есть Москва с нуля строит глубокоэшелонированную противовоздушную оборону. Значит, они считают, что в московском небе вполне могут появиться самолеты другой страны. В "Энгельс" что-то прилетело. Возможно, завтра в здание". ФСБ на Лубянке тоже что-то прилетит. Даже даже в сам Кремль", — подчеркнул Жданов.

Эксперт говорит, что Кремль признал полное отсутствие стационарной системы ПВО страны. "Они предполагают, что в Москву могут долететь какие-то летательные аппараты. Это очень хороший знак. Они не рассчитывают завтра на окончательную победу в этой войне", — добавил эксперт.

Жданов убежден, что поражение военных объектов в Москве и в окрестностях может повлечь социальный взрыв. Мол, у русских культ армии и вера в ее непобедимость, поэтому они до сих пор не могут смириться тем, что оккупанты ушли с Киевщины и покинули Херсон.

"Если в Москве что-то "рваное" – это станет катастрофой для политического руководства России. И она, кстати, повлияет на внутриполитическую ситуацию в стране", подытожил Олег Жданов.

Напомним, в Москве на административные здания начали устанавливать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", предназначенный для противовоздушной обороны. В частности, он появился на крыше Минобороны, расположенной ориентировочно в 2 км от Кремля.

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