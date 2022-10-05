Жданов объяснил, почему в России массово умирают свежемобилизованные оккупанты

В России массово умирают свежемобилизованные оккупанты. По словам военного эксперта Олега Жданова, это может быть связано с тем, что из мобилизационного процесса почти полностью исключили медкомиссии.

Жданов рассказал, что в РФ просто собирают людей для мобилизации, но состоянием их здоровья никто даже не интересуется. Поэтому, чем дальше, тем больше будет смертей среди мобилизованных.

Об этом военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов рассказал в эфире телемарафона.

"Дело в том, что они практически везде исключили из мобилизации медицинские комиссии, и сегодня там просто идет сбор населения для мобилизации, а качество этого населения, какое у них здоровье..." – рассказал эксперт.

Жданов добавил, что для мобилизованных россиян первый шок будет, когда они отрезвеют, их поставят в строй, а затем начнут проводить с ними занятия.

"Кстати, сами мобилизованные смеются над собой же и над системой, выкладывая видео, где вместо занятий по тактике с ними начинают с чего — со строевой подготовки ... значит — бежать будут в ногу... это уже становится, я так понимаю, проблемой — ...мы когда начинаем окружать какую-нибудь группировку, они просто разбегаются, как зайцы, по лесам..." — добавил полковник.

Напомним, в России массово раздают повестки людям с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями. Жителю Москвы, 34-летнему Дмитрию Клюквину, родившемуся незрячем, вручили повестку в связи с мобилизацией от военкомата Тимирязевского района.

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