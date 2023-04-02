Жданов рассказал, как можно уничтожить ядерное оружие в Беларуси: "Эта страна становится мишенью номер один"

Жданов заметил, что режим Лукашенко не защитит российское ядерное оружие.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что размещение ядерного оружия в Беларуси не защитит это государство от НАТО, а наоборот, так Путин сделал соседнюю страну "мишенью номер один".
Об этом он сказал в комментарии "24 каналу".
Жданов отметил, что белорусский режим не перестает его удивлять, если диктатор Путин заговорил об окончании строительства ядерного хранилища в соседнем государстве, то Лукашенко пошел еще дальше и заявил о размещении в своем государстве межконтинентальных баллистических ракет.
Военный эксперт считает, что размещение ядерного оружия не защитит Лукашенко от НАТО. Наоборот – Беларусь может стать мишенью номер один. Именно по этому хранилищу могут нанести удар обычным вооружением.
"В результате этого удара базы будут разрушены и получится эффект "грязной" бомбы, то есть загрязнение территории Беларуси, – заметил он, что, вероятно, хранилище строится недалеко от Минска", – считает Жданов.
Напомним, диктатор Путин накануне заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Он сказал, что 1 июля страна завершает строительство хранилища для такого вооружения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что заявления Путина по поводу размещения ядерного оружия в Беларуси являются простым шантажом.
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