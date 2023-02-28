Жданов рассказал, куда из Приднестровья делась известная 14 русская армия

Эксперт назвал того, кто создал военный анклав в регионе.

Военный эксперт Олег Жданов поднял тему 14-й гвардейской общевойсковой армии в Приднестровье и отметил, что ее нет в регионе уже более 30 лет.

Об этом шла речь во время эфира эксперта на его YouTube-канале.

"14-ю армию РФ из региона выводил еще генерал Лебедь (Александр Лебедь – командующий 14-й армией, погиб в 2002 году во время крушения вертолета Ми-8 – ред.). Именно он – прародитель этого анклава. Именно он предложил оставить там гарнизон и не выводить войска полностью», – рассказал Жданов.

По его словам, до 2014 года Украина предоставляла транзит по своей территории для поставок грузов российскому контингенту в Приднестровье.

"Мы также пытались участвовать в формуле "3+2" по урегулированию Приднестровского кризиса. Тогда мы играли роль посредников, помогая России давить на Молдову, что нужно признать. А потом сами оказались в такой роли в Минских соглашениях", – отметил эксперт.

Он сообщил, что и после 2014 года гражданские грузы в Переднестровье проходили транзитом по территории Украины.

"Российские эшелоны ходили по украинской железной дороге, о чем неоднократно говорили эксперты. В то же время, да, военные грузы не доставляли. Таким образом военный контингент существовал в Приднестровье", – отметил он.

Добавим, что Россия может готовить провокации в регионе. Следовательно, нужно снять угрозу для Украины со стороны непризнанного Приднестровья. Украинский военный эксперт назвал регион "раковой опухолью", которую нельзя оставлять на теле "безопасности".

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